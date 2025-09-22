L' abbraccio tra Trump e la vedova Kirk ai Funerali per Charlie Kirk in Arizona – Il video

(Agenzia Vista) Arizona, 21 settembre 2025 Si sono celebrati presso lo State Farm Stadium, in Arizona, i funerali di Charlie Kirk, il giovane attivista MAGA ucciso nel campo universitario dello Utah. L'abbraccio tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la vedova di Charlie Kirk, Erika Kirk. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Le esequie di Charlie Kirk hanno avuto un carattere esplicitamente religioso, lo si è mostrato come un potente sostenitore del cristianesimo più da morto che da vivo.

Stop sostegni Israele. Abbraccio Salvini ad ambasciatore russo, polemica. Putin in mimetica in Bielorussia. UK, Trump e Melania accolti come reali. Sfida di comizi nella Marche fra Meloni e Schlein per le elezioni regionali

