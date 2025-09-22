La World Cup al via Tre pratesi in Argentina
Fra pochi giorni, a Buenos Aires prenderà il via la World Cup di pattinaggio della specialità "obbligatori". Una competizione che vedrà sfidarsi i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici del mondo, come del resto avvenne lo scorso anno a Maliseti. E anche la città di Prato sarà rappresentata sul piano agonistico come già accaduto più volte anche nel recente passato, in quanto dell’Italia che parteciperà alla massima rassegna intercontinentale faranno parte tre tesserati della Primavera. Il commissario tecnico della Nazionale, Fabio Hollan, ha infatti convocato per la competizione che inizierà il prossimo venerdì (per chiudersi la prossima domenica) Desirèe Cocchi (per quanto riguarda la categoria "senior") Mattia Danesi ed Angela Costantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: world - pratesi
L' #11settembre del 1961, in Svizzera, nasceva il @WWF Ci vorranno appena 5 anni per veder nascere la sezione italiana del World Wildlife Fund (oggi World Wide Fund for Nature), che vedrà la luce, grazie a Fulco Pratesi e ad altri illuminati interpreti di quei - X Vai su X
Ogni anno, il 20 settembre, si celebra il World GO Day - World Gynecologic Oncology Day, una giornata dedicata alla consapevolezza sui tumori ginecologici. Parlare di salute ginecologica è fondamentale per favorire una cultura della prevenzione e per contr - facebook.com Vai su Facebook
La World Cup al via. Tre pratesi in Argentina; Finale World Cup: Alice Rinaudo e Aurora Tognetti superano le semifinali ad Alessandria d’Egitto; World Cup I: i risultati delle batterie.
La World Cup al via. Tre pratesi in Argentina - Fra pochi giorni, a Buenos Aires prenderà il via la World Cup di pattinaggio della specialità "obbligatori". Si legge su lanazione.it