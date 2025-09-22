Fra pochi giorni, a Buenos Aires prenderà il via la World Cup di pattinaggio della specialità "obbligatori". Una competizione che vedrà sfidarsi i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici del mondo, come del resto avvenne lo scorso anno a Maliseti. E anche la città di Prato sarà rappresentata sul piano agonistico come già accaduto più volte anche nel recente passato, in quanto dell’Italia che parteciperà alla massima rassegna intercontinentale faranno parte tre tesserati della Primavera. Il commissario tecnico della Nazionale, Fabio Hollan, ha infatti convocato per la competizione che inizierà il prossimo venerdì (per chiudersi la prossima domenica) Desirèe Cocchi (per quanto riguarda la categoria "senior") Mattia Danesi ed Angela Costantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La World Cup al via. Tre pratesi in Argentina