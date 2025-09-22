La Vuelle mette alla prova Felder Segnali positivi nel primo test
VUELLE 97 San Giobbe Chiusi 71 VUELLE: Trucchetti 11, Bertini 15, Maretto 2, Reginato 5, Sakine 4, Tambone 19, Virginio 16, Felder 5, Bucarelli 7, Miniotas 11, Fainke 2. All. Leka. SAN GIOBBE CHIUSI: Chapelli 9, Raffaelli 13, Bertocco 14, Natale 8, Candotto, Lorenzetti 6, Baccetti 1, Moreno 3, Rasio 12, Petrucci 4. All. Zanco. Arbitri: Antimiani, Menicali, UncinI. Note: Spettatori: 300 Un buon allenamento al PalaPanzini di Senigallia per la Victoria Libertas in quella che è stata l’ultima uscita prestagionale prima dell’inizio del campionato. L’avversario, San Giobbe Chiusi (provincia di Siena) seppur di categoria inferiore (B nazionale) è squadra coriacea e volitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vuelle, pazza idea: Felder si mette alla prova
Primo. . Presentato oggi all'Hotel Clipper di Pesaro il nuovo acquisto della Vuelle, Kay Felder. ? "Sono un combattente e ho la mente orientata alla vittoria sempre", ha dichiarato il playmaker americano. Il general manager Matteo Magi ha sottolineato: "K
La Vuelle mette alla prova Felder. Segnali positivi nel primo test; Un roster ambizioso arricchito dall’ex Nba che giocava con LeBron; Pesaro mette alla prova Kay Felder.
Astronave pronta al decollo. La Vuelle prova a scalare l'A2. Si parte il 30 settembre con Livorno - end rispetto alle avversarie, che giocheranno già il 21 e poi il 28.
Vuelle, pazza idea: Felder si mette alla prova - La Vuelle ha in mano un asso di quelli che contano: se riuscirà ad estrarlo dalla manica per giocarlo sul tavolo del campionato, allora molti pareri potrebbero cambiare in merito alle possibilità di ...