la vuelle mette alla prova felder segnali positivi nel primo test

VUELLE 97 San Giobbe Chiusi 71 VUELLE: Trucchetti 11, Bertini 15, Maretto 2, Reginato 5, Sakine 4, Tambone 19, Virginio 16, Felder 5, Bucarelli 7, Miniotas 11, Fainke 2. All. Leka. SAN GIOBBE CHIUSI: Chapelli 9, Raffaelli 13, Bertocco 14, Natale 8, Candotto, Lorenzetti 6, Baccetti 1, Moreno 3, Rasio 12, Petrucci 4. All. Zanco. Arbitri: Antimiani, Menicali, UncinI. Note: Spettatori: 300 Un buon allenamento al PalaPanzini di Senigallia per la Victoria Libertas in quella che è stata l'ultima uscita prestagionale prima dell'inizio del campionato. L'avversario, San Giobbe Chiusi (provincia di Siena) seppur di categoria inferiore (B nazionale) è squadra coriacea e volitiva.

