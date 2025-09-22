La volta buona le pagelle del 22 settembre | Carmen Russo 10 Clizia nostaglica 7

La puntata del 22 settembre 2025 di La volta buon a è stata dedicata a un tema davvero particolare, quello dell’amore senza fine. Diversi ospiti hanno varcato la soglia del salottino televisivo di Caterina Balivo per raccontarsi e commentare le ultime notizie. La conduttrice televisiva ha effettuato anche un omaggio a Ornella Vanoni per il suo compleanno, visto che oggi ha compiuto 91 anni. Katia Buchicchio e Michael Telesca giovani e innamorati. Voto: 8. Katia Buchicchio è stata eletta da pochi giorni Miss Italia 2025 e la giovane ragazza presenta una caratteristica che nessuna reginetta di bellezza italiana ha mai avuto prima: l’apparecchio ai denti. 🔗 Leggi su Dilei.it

