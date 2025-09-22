La voce di un’autista fuori dal coro | Con Seta mai avuto un problema
"Trovo davvero incredibile che ci siano solo voci negative nei confronti di Seta ". È una voce "fuori dal coro" quella di un’autista Seta che, in una lunga lettera, racconta la sua esperienza (e chiede l’anonimato). "Sono autista Seta da un anno e anche io ho frequentato l’Academy, come il collega che ha lasciato dopo due mesi. Ho letto l’ex collega lamentarsi del fatto che bisogna fare gli acrobati per fare i biglietti a bordo. Non capisco: se sono in fermata, fino a quando non ho fatto i biglietti non riparto; se me li chiedono mentre sto viaggiando, mi fermo alla fermata successiva. O il signore li faceva durante la marcia?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
