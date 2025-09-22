La voce di Hind Rajab | teaser trailer del film in arrivo al cinema

Cinefilos.it | 22 set 2025

I Wonder Pictures ha diffuso il teaser trailer di La voce di Hind Rajab   di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, designato Film della Critica dal SNCCI e definito dalla stampa nazionale e internazionale come “un capolavoro”, “il film più importante della Mostra”, “potente, urgente, vitale”. Con il supporto produttivo e il sostegno di grandi nomi del cinema internazionale come Brad Pitt e Alfonso Cuarón, la regista Ben Hania, già celebrata per il suo Quattro figlie distribuito in Italia sempre da I Wonder Pictures, racconta la sconvolgente storia vera di Hind Rajab, bambina palestinese di sei anni, rimasta intrappolata sotto il fuoco incrociato di una sparatoria a Gaza a Gennaio 2024, e dei tentativi disperati della Mezzaluna Rossa di trarla in salvo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

