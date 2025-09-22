La vittoria dei Giallocremisi | emozioni e volti al Te Deum
I festeggiamenti a Porta del Foro sono proseguiti tutta la notte. Il popolo giallocremisi ha invaso San Lorentino per celebrare i protagonisti della vittoria della Giostra del Saracino #Teletruria #news - facebook.com Vai su Facebook
Giostra sold out, oltre 132 mila euro d'incasso. Tutte le emozioni nella nuova gallery firmata Antonio Mulas; La vittoria dei Giallocremisi: emozioni e volti al Te Deum.
Giostra, emozione giallocremisi al Te Deum per la lancia d'oro, prossima data la grande Cena della vittoria - Grandi emozioni per Porta del Foro, che ha celebrato ieri pomeriggio il Te Deum di ringraziamento nella Basilica di San Domenico per la vittoria nella 148esima Giostra del Saracino del 7 settembre. Riporta corrierediarezzo.it
