Il vescovo mons. Livio Corazza ha concluso la visita all’ Unità pastorale del centro storico che ha svolto da lunedì 15 fino a domenica 21 e ha così incontrato, assieme al parroco don Nino Nicotra, tutte le realtà presenti nelle varie parrocchie che compongono il nuovo riferimento unitario, fra cui il consiglio di unità pastorale, i gruppi liturgici, i catechisti e gli educatori, i consigli affari economici, le realtà caritative e associative, i gruppi, associazioni e movimenti. Ha pure incontrato il Comitato di quartiere e le associazioni legate alla vita sociale e culturale del centro città e i volontari del progetto ’ Chiese Aperte per il Giubileo ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La visita pastorale: "Centro, non chiuderà nessuna chiesa. Sì alla riorganizzazione"