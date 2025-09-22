La visita pastorale | Centro non chiuderà nessuna chiesa Sì alla riorganizzazione
Il vescovo mons. Livio Corazza ha concluso la visita all’ Unità pastorale del centro storico che ha svolto da lunedì 15 fino a domenica 21 e ha così incontrato, assieme al parroco don Nino Nicotra, tutte le realtà presenti nelle varie parrocchie che compongono il nuovo riferimento unitario, fra cui il consiglio di unità pastorale, i gruppi liturgici, i catechisti e gli educatori, i consigli affari economici, le realtà caritative e associative, i gruppi, associazioni e movimenti. Ha pure incontrato il Comitato di quartiere e le associazioni legate alla vita sociale e culturale del centro città e i volontari del progetto ’ Chiese Aperte per il Giubileo ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
