di Bruno Berti Il Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri ieri a Empoli si è riempito di dirigenti, militanti ed elettori del Pd per l’incontro tra i candidati alle regionali Brenda Barnini e Giacomo Cucini, il presidente del Pd Stefano Bonaccini e il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, il governatore Eugenio Giani. Gli interventi hanno toccato vari argomenti, sia regionali sia nazionali. E così il presidente Bonaccini ha avuto l’occasione per dire, riferendosi al confronto interno al partito (con accuse al suo indirizzo da parte dei riformisti, di essere troppo accomodante con la segretaria Schlein), che non si deve litigare nel Pd e se lo vogliono "hanno trovato la persona sbagliata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La visita di Bonaccini: "Siete un vero esempio di vicinanza al territorio"