La via cinese ai data center Tra mercato nero connessioni e mega-cluster

Nel più ampio fenomeno della corsa all’AI, uno dei temi dove la competizione geopolitica al giorno d’oggi risulta più accesa, rientra tra le altre cose anche la competizione per i data center, le infrastrutture fisiche che rendono possibile il processo di calcolo dei LLM (Large language models). In quest’ultima competizione al momento gli Stati Uniti sono nettamente in testa, stando a quanto stimato da Epoch AI, secondo il quale gli Stati Uniti dispongono al momento di circa il 75% della capacità di calcolo globale, mentre la Repubblica Popolare si ferma soltanto al 15%. Ma Pechino sembra intenzionata a cercare di cambiare la situazione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La via cinese ai data center. Tra mercato nero, connessioni e mega-cluster

