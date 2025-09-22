La vera garanzia di sicurezza per Kiev è tenerla fuori dalla NATO
In Europa proseguono i dibattiti e i colloqui per stabilire quale sia la garanzia di sicurezza migliore per l’Ucraina. Aumenta lo scetticismo e persino il timore verso il programma iniziale avanzato da Macron per il contingente europeo di “rassicurazione” da dispiegare sul campo. Sull’American Conservative, Ted Snider spiega la non fattibilità di tale soluzione, le fallacie alla sua base e la sua intrinseca pericolosità. Garanzie di sicurezza e ingresso nella NATO. La guerra in Ucraina sta andando verso l’inevitabile conclusione. Potrebbero volerci ancora molti mesi, ma la Russia vincerà sul campo e l’Ucraina rimarrà senza parte dei territori e senza l’ingresso nella NATO. 🔗 Leggi su Follow.it
In questa notizia si parla di: vera - garanzia
Il gusto della montagna lo trovi al nostro ristorante! Questo è il nostro cervo in salmì, cotto lentamente per rendere la carne tenera e irresistibile! Ad accompagnarlo la squisita polenta di Storo, una vera garanzia di qualità! Siamo aperti tutti i giorni, a pranzo - facebook.com Vai su Facebook
Kuleba a @rainews. Nessuno sa dire cosa siano queste garanzie di sicurezza. L'unica vera garanzia è adesione alla NATO. L'urgenza resta armare Kyiv e accelerare con l'adesione all'UE. Putin deve capire che l'Ucraina per lui è persa: appartiene all'Europa - X Vai su X
La vera garanzia di sicurezza per Kiev è tenerla fuori dalla NATO; Altre due raffinerie russe colpite dai droni ucraini, Kommersant: carenza di benzina ormai evidente - Trump: Starmer d'accordo sullo stop al petrolio russo; Ucraina, Kiev: “Adesione alla Nato unica garanzia di sicurezza”. Mosca: “Minaccia inaccettabile”.
Cremlino, Usa e Ue non possono garantire sicurezza Kiev - Il Cremlino è "assolutamente" contrario alle garanzie militari americane ed europee offerte all'Ucraina per la sua sicurezza. Segnala ansa.it