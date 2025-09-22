In Europa proseguono i dibattiti e i colloqui per stabilire quale sia la garanzia di sicurezza migliore per l’Ucraina. Aumenta lo scetticismo e persino il timore verso il programma iniziale avanzato da Macron per il contingente europeo di “rassicurazione” da dispiegare sul campo. Sull’American Conservative, Ted Snider spiega la non fattibilità di tale soluzione, le fallacie alla sua base e la sua intrinseca pericolosità. Garanzie di sicurezza e ingresso nella NATO. La guerra in Ucraina sta andando verso l’inevitabile conclusione. Potrebbero volerci ancora molti mesi, ma la Russia vincerà sul campo e l’Ucraina rimarrà senza parte dei territori e senza l’ingresso nella NATO. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La vera garanzia di sicurezza per Kiev è tenerla fuori dalla NATO