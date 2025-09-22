La vendetta postuma di Bin Laden

Il cielo azzurro di settembre  su New York mi ha riportato alla mente alcuni ricordi, questa settimana” scrive Niall Ferguson sulla Free Press. “Ventiquattro anni fa, avrei dovuto tenere una lezione alla New York University. La data della lezione era il 12 settembre. Non ho mai preso l’aereo. Il giorno degli attacchi, ero seduto nel mio studio al Jesus College di Oxford, a fissare incredulo il video in diretta pixellato delle Torri Gemelle prima in fiamme e poi crollate. Non molto tempo dopo, nell’aprile del 2002, accettai una cattedra alla Stern School of Business della New York University e mi dimisi dalla cattedra di Oxford. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La vendetta postuma di Bin Laden - “Ho cercato  di vedere l’11 settembre non come uno scontro di civiltà tra l’islam e l’occidente, ma Samuel Huntington, Bernard Lewis e mia moglie Ayaan Hirsi Ali avevano ragione”. ilfoglio.it scrive

