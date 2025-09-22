La vendetta postuma di Bin Laden

Il cielo azzurro di settembre su New York mi ha riportato alla mente alcuni ricordi, questa settimana” scrive Niall Ferguson sulla Free Press. “Ventiquattro anni fa, avrei dovuto tenere una lezione alla New York University. La data della lezione era il 12 settembre. Non ho mai preso l’aereo. Il giorno degli attacchi, ero seduto nel mio studio al Jesus College di Oxford, a fissare incredulo il video in diretta pixellato delle Torri Gemelle prima in fiamme e poi crollate. Non molto tempo dopo, nell’aprile del 2002, accettai una cattedra alla Stern School of Business della New York University e mi dimisi dalla cattedra di Oxford. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La vendetta postuma di Bin Laden

In questa notizia si parla di: vendetta - postuma

Donald Trump conferirà la medaglia presidenziale postuma, l’Fbi annuncia per due volte l’arresto della persona sbagliata - facebook.com Vai su Facebook

La vendetta postuma di Bin Laden - “Ho cercato di vedere l’11 settembre non come uno scontro di civiltà tra l’islam e l’occidente, ma Samuel Huntington, Bernard Lewis e mia moglie Ayaan Hirsi Ali avevano ragione”. ilfoglio.it scrive

Bin Laden/ Siti jihadisti minacciano: "La vendetta è vicina" - Bin Laden/ Siti jihadisti minacciano: "La vendetta è vicina" Leader shebab somali: "E' morto come voleva, da martire" Roma, 2 mag. Scrive ecodibergamo.it