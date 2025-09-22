Roma, 22 settembre 2025 - Erica Kirk, vedova del defunto attivista MAGA Charlie Kirk, alla cerimonia funebre che si è tenuta in Arizona ha dichiarato di aver perdonato l'assassino di suo marito perché "è ciò che ha fatto Cristo" e perché è ciò che il defunto avrebbe fatto. "Mio marito Charlie voleva salvare i giovani uomini, proprio come quello che gli ha tolto la vita", ha detto la vedova Kirk. "Sulla croce, il nostro Salvatore disse: 'Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno!' Quel ragazzo, quel giovane uomo, io lo perdono!" ha detto, scoppiando in lacrime. “Lo perdono perché è ciò che Cristo ha fatto ed è ciò che avrebbe fatto Charlie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La vedova di Kirk: "Perdono l'assassino". Ma Trump: "Assassinato da un mostro radicalizzato"