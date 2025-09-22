La Una Hotels delude ed esce in semifinale
GIANTS ANVERSA 81 UNA HOTELS 78 GIANTS: Bello 9, Cheeks 11, Van Drom, Lasisi 5, Funk 12, Murray 18, Colak 5, Schoepen 11, Tumba 3, Kesteloot 7. N.e.: Poute e Kanbundji. All.: Moors UNA HOTELS: Barford 15, Woldetensae 3, Caupain 17, Williams 6, Smith 9, Uglietti 2, Severini, Echenique 12, Vitali 4, Cheatham 10. N.e.: Mainini e Deme. All.: Priftis Arbitri: Ademir Zurapovic (Bos), Boris Krejic (Slo), Ventsislav Velikov (Bul) Parziali: 21-22, 44-38, 70-53 Note: spettatori 100. Tiri da 3: Giants 1538, Unahotels 827; tiri liberi: Anversa 69, Reggio Emilia 1618. Rimbalzi: 39-37. Finisce in semifinale del Q-Round il sogno biancorosso di approdare in Bcl. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: hotels - delude
Oggi restiamo chiusi … e così sarà anche tutti i mercoledì a seguire. Ma niente paura da domani torna il nostro All You Can Eat Quality Un’esperienza di gusto che non delude mai Prenota subito il tuo tavolo e goditi la qualità senza limiti! #bigkahu - facebook.com Vai su Facebook
La Una Hotels delude ed esce in semifinale; Aryna Sabalenka e la delusione di Wimbledon: “Dimentico quanto sono forte, ma tornerò più affamata”.