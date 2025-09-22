La TV americana esalta il tocco di Allegri al Milan | È esattamente ciò di cui avevano bisogno
La vittoria dei rossoneri a Udine (la 3ª consecutiva) ha attirato l'attenzione dei media che seguono la Serie A dagli States. "Ma avete visto cosa ha fatto il tecnico alla squadra?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
