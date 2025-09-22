La tua prima volta | al via la campagna che accompagna i neo diciottenni al voto

Firenze, 22 settembre 2025 – Ricomincia da qui, dalla soglia dei diciott’anni, “La tua prima volta – 2° edizione”, campagna di sensibilizzazione al voto pensata dal Parlamento Regionale Studenti della Toscana e riproposta da GEN PRS, con il contributo di una rete ampia di realtà associative e istituzionali. L’obiettivo è semplice ma ambizioso, accompagnare i giovani alla loro prima esperienza elettorale attraverso brochure, materiali social e strumenti informativi capaci di rendere il senso del voto comprensibile e coinvolgente. Se l’iniziativa porta la firma di GEN PRS, il motore che la spingerà sarà quello del Rotaract Club di Fiesole, guidato dal presidente Francesco De Stefano, che non si limiterà al patrocinio ufficiale ma impiegherà energie, creatività e impegno operativo nella raccolta fondi che darà concretezza al progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

