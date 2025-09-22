La Toscana all’assalto dei tricolori Ferruzzi e Matteoli ottime chances

Sotto l’esperta ed appassionata guida del tecnico regionale responsabile del settore il mugellano Marco Lapucci, gli atleti toscani juniores della pista, maschi e femmine, si stanno preparando per i Campionati Italiani in programma a Noto in Sicilia il 7-8 e 9 ottobre. Nel gruppo toscano c’è fiducia per la rassegna tricolore in provincia di Siracusa dopo i risultati ottenuti su pista nel corso della stagione e tanto per ricordare gli ultimi, quelli ottenuti al Velodromo Glauco Servadei di Forlì nella finale del Trofeo delle Regioni. Ambizioni giustificate dopo che i due fiorentini, il triplice campione toscano Emanuele Ferruzzi e il Campione del Mondo ed Europeo dell’inseguimento a squadre Francesco Matteoli, hanno dato spettacolo conquistando sulla pista romagnola la vittoria nella Madison juniores. 🔗 Leggi su Lanazione.it

