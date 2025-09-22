Chi fa i conti con la storia?, questo è il tema centrale della nuova puntata de La Torre di Babele, in onda questa sera, lunedì 22 settembre, e condotta da Corrado Augias. Il programma, come tradizione, affronta con taglio divulgativo e ironico i grandi temi politici, storici, culturali ed economici e i loro risvolti sull’attualità. Anticipazioni e ospiti del 22 settembre 2025. Negli ultimi anni lo scenario internazionale e nazionale è stato caratterizzato da sviluppi e crisi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. Sempre più spesso osservatori e analisti paragonano l’attuale fase storica a momenti di svolta come il 1914 o il 1939, vigilia delle guerre mondiali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, Augias fa i conti con la storia in compagnia di Scurati e Bersani