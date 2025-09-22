La Torre di Babele Augias fa i conti con la storia in compagnia di Scurati e Bersani
Chi fa i conti con la storia?, questo è il tema centrale della nuova puntata de La Torre di Babele, in onda questa sera, lunedì 22 settembre, e condotta da Corrado Augias. Il programma, come tradizione, affronta con taglio divulgativo e ironico i grandi temi politici, storici, culturali ed economici e i loro risvolti sull’attualità. Anticipazioni e ospiti del 22 settembre 2025. Negli ultimi anni lo scenario internazionale e nazionale è stato caratterizzato da sviluppi e crisi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. Sempre più spesso osservatori e analisti paragonano l’attuale fase storica a momenti di svolta come il 1914 o il 1939, vigilia delle guerre mondiali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: torre - babele
Batman affronta nuovamente la torre di babele dopo 25 anni
Liti e flop, De Zerbi nel mirino della stampa francese: Marsiglia "Torre di Babele"
La Torre di Babele, su La7 torna il programma di Corrado Augias con una nuova stagione
La Torre di Babele - facebook.com Vai su Facebook
La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 22 settembre; La Torre di Babele - Chi fa i conti con la Storia? stasera 22 settembre: passato e presente a confronto con Scurati, Bersani e Ponzani; Corrado Augias, La Torre di Babele puntata 15/9/2025.
Il titolo della seconda puntata della nuova stagione della trasmissione è "Chi fa i conti con la storia?" - Prosegue oggi, lunedì 22 settembre 2025, in prima serata su La7 La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias: le anticipazioni ... Segnala gazzetta.it
Corrado Augias: “I kibbutz in Israele come la comunità di San Francesco” - Nella puntata de 'La Torre di Babele', Corrado Augias dialoga con Aldo Cazzullo tra San Francesco d’Assisi e l’esperienza dei kibbutz in Israele. Si legge su la7.it