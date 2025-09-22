La Ternana Canottaggio è campione d’Italia per il secondo anno consecutivo | Pagina straordinaria

La Ternana Canottaggio ha scritto una pagina straordinaria nella storia del canottaggio di Terni, aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il titolo di campioni d’Italia. Questo importante risultato arriva grazie all’impegno e alla dedizione dei rossoverdi, guidati con maestria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

