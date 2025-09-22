La strana mossa della Corea del Nord | perché Kim vuole parlare con Trump

Fino a qualche mese fa era difficile immaginarlo. Kim Jong Un ha lasciato intendere di essere disposto a riprendere i colloqui diplomatici con gli Stati Uniti. In un discorso all'Assemblea Suprema del Popolo, il leader nordcoreano ha affermato di avere ancora " cari ricordi " di Donald Trump, esortando Washington a ritirare la richiesta di consegnare le armi nucleari come precondizione per la ripresa della diplomazia a lungo bloccata. Ricordiamo che Kim ha incontrato Trump volte durante il primo mandato del tycoon come presidente degli Usa. La porta del dialogo sembrerebbe adesso essersi riaperta, con il presidente della Corea del Nord che ha lanciato un messaggio emblematico: " Non c’è motivo per cui non dovremmo sederci al tavolo con gli Stati Uniti ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La strana mossa della Corea del Nord: perché Kim vuole parlare con Trump

