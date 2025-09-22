La storica società calcistica plautina presenta squadra dirigenti e obiettivi

Si è svolta nei giorni scorsi, nella bella cornice di Piazza Plauto, la presentazione ufficiale dell’Asd Sarsinate 1966, storica società calcistica della città plautina, pronta ad affrontare con entusiasmo il campionato di Seconda Categoria 20252026.E’ stata l’occasione per ringraziare i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

