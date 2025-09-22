La storia è una Cenerentola e le nuove indicazioni nazionali non cambieranno nulla Vi spiego perché
Una premessa prima di entrare nell’argomento. La riscrittura delle Indicazioni è stata un’operazione necessaria e complessivamente apprezzabile; se i risultati non sono certo ottimali ha comunque avuto il merito di dare maggiore risalto ai contenuti disciplinari a fronte di un eccesso di metodologismo che aveva caratterizzato le precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
