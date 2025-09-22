la storia della stramba amicizia fra un prof universitario e un giovane spiantato

I n onda stasera in prima tv alle 21.40 su Rai 1, Tutto a posto fa parte del ciclo Purché finisca bene: una serie di film per la tv che, con il sorriso, affrontano i problemi della società contemporanea. Il film di stasera si focalizza sull’amicizia improbabile fra un professore universitario cieco e un giovane scapestrato. Una favola moderna che può contare su un ottimo cast e che riesce a far ridere e a fare riflettere su tanti temi importanti. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › “Se mi lasci ti sposo”, nel secondo film della serie “Purché finisca bene” amore, truffe e precarietà Purché finisca bene 2025 – Tutto a posto: la trama del film per la tv stasera 22 settembre su Rai 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it

