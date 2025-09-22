La storia della stramba amicizia fra un prof universitario e un giovane spiantato
I n onda stasera in prima tv alle 21.40 su Rai 1, Tutto a posto fa parte del ciclo Purché finisca bene: una serie di film per la tv che, con il sorriso, affrontano i problemi della società contemporanea. Il film di stasera si focalizza sull’amicizia improbabile fra un professore universitario cieco e un giovane scapestrato. Una favola moderna che può contare su un ottimo cast e che riesce a far ridere e a fare riflettere su tanti temi importanti. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › “Se mi lasci ti sposo”, nel secondo film della serie “Purché finisca bene” amore, truffe e precarietà Purché finisca bene 2025 – Tutto a posto: la trama del film per la tv stasera 22 settembre su Rai 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: storia - stramba
QUIR – A PALERMO LOVE STORY In sala con Wanted Cinema il documentario di Nicola Bellucci sulla coppia queer forse più longeva d’Italia “La città di Palermo, antica, decadente, stramba, diversificata (sono mostrate anche le sue zone più povere) ma com - facebook.com Vai su Facebook
Proposta choc del prof: “Togliete l’amicizia su Facebook agli ebrei (anche ai buoni)”. Il ministro: “Inaccettabile” - Roma, 27 agosto 2025 – Dopo il titolare della struttura alberghiera che nel Ragusano si è rifiutato di ospitare una turista israeliana se prima non avesse condannato l’occupazione di Gaza, adesso un ... Riporta quotidiano.net
Bernini, togliere amicizia a ebrei? Da prof parole offensive - Il ministro dell'università Anna Maria Bernini ha sentito telefonicamente il rettore dell'ateneo di Palermo, Massimo Midiri dopo la proposta di un docente, Luca Nivarra, di "togliere amicizia su Fb ... Scrive ansa.it