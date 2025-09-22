Zinasco (Pavia) – Due anni dopo il blitz del 20 settembre 2023 nel rifugio Cuori liberi di Sairano, frazione di Zinasco, oltre 500 persone hanno partecipato sabato a una fiaccolata dal cimitero al santuario per non dimenticare i 9 maiali uccisi e i loro 31 compagni che nei giorni precedenti furono vittime della peste suina africana. Due anni fa la giornata di Ursula, Bartolomeo, Mercoledì, Spino, Carolina, Dorothy, Crusca, Crosta e Pumba era iniziata come le altre. « Stavano bene e resistevano al virus quando furono strappati alla vita. Uccisi dallo Stato, con un intervento violento e disumano che ignorò ogni possibilità di tutela, ogni voce contraria, ogni evidenza scientifica, per tutelare il profitto – ha ricordato Sara D’Angelo, coordinatrice della Rete dei santuari di animali liberi in Italia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia dei maiali uccisi per la peste suina: “A due anni non è cambiato nulla”