La star del Newcastle United Sandro Tonali è ricercata da Serie A Giants Juventus

Il centrocampista del Newcastle United Sandro Tonali è emerso come obiettivo leader per la Juventus, con rapporti che suggeriscono che i giganti della Serie A stanno preparando una mossa importante per il 25enne. Mentre l'Internazionale italiano continua a impressionare a St James 'Park, le voci stanno crescendo che la Juventus lo considera come il loro "obiettivo principale" per il centrocampo, potenzialmente facendo un'offerta a gennaio o la prossima estate, secondo Calciomerciar. Dal suo arrivo al club, Tonali è diventato uno degli artisti più affidabili del manager Eddie Howe.