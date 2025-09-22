La star del Newcastle United Sandro Tonali è ricercata da Serie A Giants Juventus

Notizia fresca giunta in redazione: Il centrocampista del Newcastle United Sandro Tonali è emerso come obiettivo leader per la Juventus, con rapporti che suggeriscono che i giganti della Serie A stanno preparando una mossa importante per il 25enne. Mentre l’Internazionale italiano continua a impressionare a St James ‘Park, le voci stanno crescendo che la Juventus lo considera come il loro “obiettivo principale” per il centrocampo, potenzialmente facendo un’offerta a gennaio o la prossima estate, secondo Calciomerciar. Dal suo arrivo al club, Tonali è diventato uno degli artisti più affidabili del manager Eddie Howe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

