Piero Braglia ha già preso possesso del campo di allenamento. Il tecnico, che aveva già visto il Perugia dal vivo (sicuramente a Gubbio), sta lavorando sulla prossima sfida, in progamma domani sera al Curi con la Sambenedettese (fischio di inizio alle 20,45). Quali le intenzioni del nuovo tecnico biancorosso alla sua prima uscita? Braglia potrebbe confermare la difesa a quattro, qualcosa potrebbe invece cambiare in attacco, con la punta che potrebbe non essere più isolata. In difesa, davanti a Gemello, possibile un pacchetto arretrato composto da Calapai a destra e Giraudo sul versante opposto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La squadra. Conferma per la difesa a quattro. Attacco, Ogunseye in vantaggio