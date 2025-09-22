la solitudine del soldato

Elezioni. Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino della Repubblica, si occupa delle elezioni comunali tenutesi nel più popoloso Land della Germania, la Renania Settentrionale-Vestfalia: “È andato a votare un tedesco su quattro, quasi quattordici milioni di elettori su sessanta ”. In realtà, erano circa 14 milioni i cittadini chiamati alle urne. Siccome l’affluenza è stata del 56,8 per cento, hanno votato 7,9 milioni di persone, non 14. I 60 milioni di aventi diritto al voto riguardano le elezioni politiche nell’intera Germania federale, non in un singolo Land. Mastrobuoni confonde i due piani: prende il dato nazionale e lo usa come base di confronto con quello della Renania Settentrionale-Vestfalia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

