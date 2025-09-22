La solidarietà del Cdr di Fanpageit alla giornalista Giorgia Venturini vittima di intimidazione mafiosa
La giornalista di Fanpage.it Giorgia Venturini è stata oggetto di una intimidazione di stampo mafioso. Alla nostra collega va l'abbraccio, l'affetto e il supporto di tutte le giornaliste e i giornalisti della redazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
