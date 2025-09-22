La Società Economica di Chiavari ospita il Zueni Festival 2025 a tema imprenditorialità musica e AI

Venerdì 26 e sabato 27 settembre, i locali della Società Economica di Chiavari ospiteranno il Zueni Festival 2025, con incontri, eventi e attività dedicati a tre temi principali: imprenditorialità, intelligenza artificiale e musica.Zueni Festival nasce con l'obiettivo di coinvolgere e valorizzare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

