Un impianto di termovalorizzazione Un passo storico per la Sicilia: la Regione avvia la progettazione dei due termovalorizzatori che trasformeranno la gestione dei rifiuti a Palermo e Catania, segnando un cambio epocale nella sostenibilità ambientale e nell’economia locale. Questa mattina, infatti, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ufficializzato l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli impianti. A firmare, insieme a lui, il dirigente dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, Salvo Cocina, e i rappresentanti del raggruppamento temporaneo d’imprese vincitore della gara, organizzata da Invitalia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La Sicilia accelera: affidata la progettazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania

