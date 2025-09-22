La Settimana della Custodia rigenera Perugia | dai boschi alle piazze una città in prima linea a prendersi cura del proprio territorio

Una settimana dedicata alla città e ai suoi spazi da recuperare, abbellire e far rivivere. Si è chiusa ieri, domenica 21 settembre, al parco dei Rimbocchi all’Elce, la prima Settimana della Custodia, un progetto corale promosso dal Comune di Perugia in collaborazione con la Fondazione Cucinelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: settimana - custodia

Perugia, arriva la "Settimana della Custodia" ideata da Brunello Cucinelli

La settimana della Custodia a Perugia: parte il progetto di cura dei luoghi simboli, i primi interventi

Al via la Settimana della Custodia. Tutti in campo per la bellezza: "Prendiamoci cura di Perugia"

La Settimana della Custodia ha fatto tappa al carcere femminile di Capanne, dove le detenute, dopo un corso di formazione promosso dal CESF – Scuola Edile di Perugia con Ance Umbria, hanno riqualificato la Sala polivalente del reparto. Un progetto che u - facebook.com Vai su Facebook

Capanne, detenuta suicida. "Una sconfitta del sistema". Ieri le detenute protagoniste della Settimana della Custodia https://ift.tt/pIX2hGl https://ift.tt/PnojKSw - X Vai su X

La Settimana della Custodia rigenera Perugia: dai boschi alle piazze, una città in prima linea; FOTO GALLERY Settimana della Custodia, bilancio di una Perugia più bella; Il Natale illumina il centro storico di Perugia [VIDEO E FOTO], acceso albero e luminarie.

Perugia, si è chiusa la Settimana della custodia: decine le realtà coinvolte in tutta la città - Interventi a Pila, Monteluce, Sant’Egidio, Montegrillo, Santa Lucia, centro storico, Prepo, Ferro di Cavallo, Fontignano, Collestrada, Elce e altre zone hanno segnato il fine settimana conclusivo dell ... Come scrive umbria24.it

Settimana della custodia, le detenute riqualificano sala polivalente di Capanne - Le detenute del carcere femminile di Capanne hanno riqualificato la sala polivalente della struttura dopo un corso di formazione promosso dal Cesf in collaborazione con Ance, in occasione della Settim ... Si legge su umbria24.it