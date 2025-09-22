La settimana che ha scosso il vecchio ordine mondiale

Ilfoglio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una frase ampiamente ma erroneamente attribuita a Lenin afferma che ci sono decenni in cui non succede nulla e settimane in cui accadono decenni. La  settimana tra l’8 e il 14 settembre è sta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la settimana che ha scosso il vecchio ordine mondiale

© Ilfoglio.it - La settimana che ha scosso il vecchio ordine mondiale

In questa notizia si parla di: settimana - scosso

Dazi Usa, se vuoi la pace prepara il bazooka; Roma, un cadavere sul tetto di un'autorimessa a Monteverde Vecchio: si indaga per risalire all'identità dell'uomo; Warren Buffett annuncia le dimissioni, chi è il miliardario 94enne che va in pensione.

Cerca Video su questo argomento: Settimana Ha Scosso Vecchio