La settimana che ha scosso il vecchio ordine mondiale
"Una frase ampiamente ma erroneamente attribuita a Lenin afferma che ci sono decenni in cui non succede nulla e settimane in cui accadono decenni. La settimana tra l’8 e il 14 settembre è sta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: settimana - scosso
Manduria (Taranto) – È morto in ospedale dopo giorni di agonia il 62enne napoletano aggredito lo scorso fine settimana in un giardino pubblico di Manduria, in seguito a un episodio che ha scosso la comunità locale. #manduria #mortonapoletano #cronacan - facebook.com Vai su Facebook
Dazi Usa, se vuoi la pace prepara il bazooka; Roma, un cadavere sul tetto di un'autorimessa a Monteverde Vecchio: si indaga per risalire all'identità dell'uomo; Warren Buffett annuncia le dimissioni, chi è il miliardario 94enne che va in pensione.