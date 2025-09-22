La serie Samsung Galaxy S24 riceve l’aggiornamento ad Android 16 con One UI 8
A pochi giorni dall'annuncio dei piani di rilascio della One UI 8 con Android 16, l'aggiornamento sta già arrivando sui Samsung Galaxy S24. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Samsung rallenta: la serie Galaxy S25 pesa sui profitti del secondo trimestre
Tecnologia: Samsung presenta l’innovativa serie 7 di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold
Le serie Samsung Galaxy S25 e S24 si aggiornano, ma frenate gli entusiasmi
Samsung Galaxy AI: dall’arrivo del primo “AI phone” alla democratizzazione dell’intelligenza artificiale - Con il lancio della serie Galaxy S24 nel 2024, Samsung ha introdotto i primi “AI phone” al mondo, inaugurando un’era in cui l’intelligenza artificiale non è più un’aggiunta ma la definizione stessa di ... Scrive cellulare-magazine.it
Samsung presenta la serie Galaxy S24: il prezzo scende, l'intelligenza artificiale sale - Le specifiche di S24 ed S24+ possono essere facilmente riassunte assieme, dato che il secondo è di fatto una versione ingrandita del primo. Riporta smartworld.it