La scelta dei monzesi Il sondaggio su Estorre | Esponetelo al Museo
Dove deve essere collocata la mummia di Estorre Visconti, nel museo? In uno spazio esposto al pubblico o in un deposito? Questa la domanda principale del questionario proposto ai monzesi e a tutti gli appassionati di storia dal Museo e tesoro del Duomo. Al sondaggio hanno risposto 733 persone e il 92,2% è d’accordo per il Museo del Duomo, in una collocazione rispettosa. Si tratta comunque di spoglie di una persona, ma in chiesa non sarebbe ammesso, non essendo un santo. Il gruppo più numeroso di chi ha risposto è, al 34%, quello nella fascia d’età 51-64 anni; il 70% donne, la maggior parte monzesi e lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scelta - monzesi
Il mister: "Difficile accettare la scelta di dare un rigore così per il fallo di mano di Carboni. Ma il calcio è questo” - facebook.com Vai su Facebook
La scelta dei monzesi. Il sondaggio su Estorre: Esponetelo al Museo; Monza si esprime sul destino della mummia di Estorre Visconti.
La scelta dei monzesi. Il sondaggio su Estorre: "Esponetelo al Museo" - Il ’quesito’ sul corpo del Signore di Monza ucciso in un assedio è un plebiscito: dopo secoli in cui era rimasto in una nicchia, il 92% chiede un posto in una sala. Scrive ilgiorno.it