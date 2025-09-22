La scelta dei monzesi Il sondaggio su Estorre | Esponetelo al Museo

Dove deve essere collocata la mummia di Estorre Visconti, nel museo? In uno spazio esposto al pubblico o in un deposito? Questa la domanda principale del questionario proposto ai monzesi e a tutti gli appassionati di storia dal Museo e tesoro del Duomo. Al sondaggio hanno risposto 733 persone e il 92,2% è d’accordo per il Museo del Duomo, in una collocazione rispettosa. Si tratta comunque di spoglie di una persona, ma in chiesa non sarebbe ammesso, non essendo un santo. Il gruppo più numeroso di chi ha risposto è, al 34%, quello nella fascia d’età 51-64 anni; il 70% donne, la maggior parte monzesi e lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

