La Sangio spreca e va ko Epilogo amaro per Calderini
SANGIOVANNESE 0 ANTELLA 1 SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Ferrante, Manes, Yade; Zoppi (38’ st Agrello), Romanelli, Falugiani (24’ st Rossi), Gori (43’ st Lombardi), Perin (19’ st Gozzini), Batistini (24’ st Fiaschi), Castrovilli. A disp: Gioli, Stopponi, Nocentini, Ceccherini. All. Calderini. ANTELLA: Carcani, Papalini, Paternò (13’ st Rontini), Frosali, Talenti (36’ st Capanni), Petrioli, Calamai, Lunghi (15’ st Sdaigui) Chiaramonti, Geraci (28’ st Palaj), Keqi (1’ st Giana). A disp: Bruni, Virdis, Liguori. All. Iacobelli Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia (Fabio Cerofolini di Arezzo e Lorenzo Sordi di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
