La salute orale è molto di più di un bel sorriso

Ecodibergamo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denti, gengive, mucose sono una cabina di pilotaggio della nostra salute generale. Il dott. Riccardo Bonacina: «La bocca non è un’entità a sé stante o un apparato isolato». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la salute orale 232 molto di pi249 di un bel sorriso

© Ecodibergamo.it - La salute orale è molto di più di un bel sorriso

In questa notizia si parla di: salute - orale

Il segreto di un sorriso perfetto: guida alla salute orale quotidiana

Quanti sono i geni che compongono il microbioma?.

Salute orale, per oltre un italiano su tre vale meno di un caff&#232; al giorno - Per due italiani su tre il sorriso è l'elemento di maggior impatto nell'impressione che si dà agli altri (63%), prima ancora dello stato dei capelli (58%) e dello sguardo (49%). Secondo tgcom24.mediaset.it

La salute orale interessa l’equilibrio di tutto il corpo - Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Salute Orale, una ricorrenza voluta da FDI – World Dental Federation per incentivare le persone, le comunità e le istituzioni ad agire per ridurre ... Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Orale 232 Molto