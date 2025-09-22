La Sagrada Familia sarà presto ultimata

Un cantiere perenne che ora potrebbe davvero chiudere. La Sagrada Familia di Barcellona sarà ultimata molto presto. A dirlo è l'attuale architetto e capo del progetto Jordi Faulí, che in una conferenza stampa ha illustrato lo stato dei lavori della basilica che vanno avanti dal 1882, anno del posizionamento della prima pietra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Sagrada Familia sarà presto ultimata

La basilica della Sagrada Familia di Barcellona raggiungerà i 172 metri con il completamento della torre di Gesù Cristo, previsto per la fine del 2025 o l'inizio del 2026, superando la cattedrale di Ulm in Germania - X Vai su X

La Sagrada Familia ha illustrato lo stato attuale dei lavori del Tempio e le prossime fasi della sua costruzione. Nel 2026 un ricco programma di eventi per celebrare il centenario della scomparsa di Antoni Gaudí. - facebook.com Vai su Facebook

Gaudì, "l'architetto di Dio" presto Venerabile. Al capolavoro della Sagrada Familia consacrò la vita - Lo ha deciso oggi papa Francesco, firmando il decreto del Dicastero per le cause dei Santi che ha autorizzato l'iter per la beatificazione