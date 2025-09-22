La Russia si affida a Sarma | come funziona il nuovo lanciarazzi di Putin

La Russia ha svelato un nuovo sistema di lancio multiplo di razzi, il Sarma, un'arma pesante da 300 mm montata su telaio blindato KamAZ-63501. È stata esposta presso gli stabilimenti Motovilikha nel corso di una recente visita in loco del capo del Cremlino, Vladimir Putin. Gli sviluppatori hanno descritto il veicolo come una continuazione dei precedenti progetti basati su KamAZ che miravano a enfatizzare la mobilità, il sistema di lancio modulare e le munizioni guidate. Da quanto emerso, il jolly di Mosca trasporta sei tubi di lancio da 300 mm su un telaio KamAZ 8×8 con cabina blindata e una suite di controllo del fuoco automatizzata integrata con sistemi di ricognizione e acquisizione del bersaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

