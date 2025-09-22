La Russia invaderà l’Europa il 3 novembre inizierà così… | la profezia dell’ex comandante Nato

La Nato potrebbe perdere una Terza Guerra Mondiale in pochi giorni in caso di attacco della Russia all’Europa? Sì, e anche velocemente, in pochi giorni. Ne è convinto l ‘ex vice comandante supremo alleato in Europa della Nato, il generale britannico Richard Shirreff, che prima in un libro poi in un’intervista al Daily Mail ha tracciato un quadro drammatico di un eventuale conflitto. La Russia all’attacco dell’Europa? Possibile, per kil generale Shirreff. Secondo la sua analisi, Mosca, forse con l’appoggio di Pechino, sarebbe in grado di travolgere l’Europa in appena cinque giorni grazie a una prontezza militare già rodata dalla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

