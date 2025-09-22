La Russia invaderà l’Europa e ci sarà la terza guerra mondiale L’allarme dell’ex comandante Nato
Un’ipotesi che fino a qualche anno fa sarebbe stata liquidata come fantascienza oggi viene presa sul serio persino ai vertici militari. La possibilità che la Nato possa trovarsi in grave difficoltà in caso di un conflitto su larga scala è stata rilanciata da Richard Shirreff, ex vice comandante supremo alleato in Europa. Un generale britannico che conosce molto bene i meccanismi dell’Alleanza e che, con le sue parole, ha voluto lanciare un monito diretto ai governi europei. Secondo Shirreff, la Russia disporrebbe già adesso di una macchina bellica in grado di muoversi con rapidità impressionante, frutto dell’esperienza maturata nei tre anni di guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: russia - invader
