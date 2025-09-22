News Tv. Colpi di scena, fazzoletti volanti e premi da capogiro: la puntata del 21 settembre de La Ruota Della Fortuna ha messo in scena uno spettacolo degno di una soap opera, ma senza attori! Sul palco di Canale 5, Gerry Scotti e la sua inseparabile valletta Samira Lui hanno lasciato da parte la compostezza per abbandonarsi alle lacrime. Ma questa volta niente scandali, solo gioia incontenibile. Leggi anche: “Domenica In”, polemica furiosa contro Meloni: la premier risponde così La geniale partita di Fabio. Il protagonista assoluto della puntata di ieri? Fabio, concorrente che ha lasciato il segno con una sicurezza da veterano e una dose di fortuna che ha mandato in tilt anche i più scettici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira in lacrime a fine puntata: cos’è successo