La ruota della fortuna e la tenerezza di Gerry Scotti e Samira Lui che scoppiano in lacrime per l' emozione

Nella puntata del 22 settembre i conduttori scrivono una bellissima pagina di televisione solidarizzando con la vittoria del nuovo campione Fabio Columbro.

"La Ruota della Fortuna", il campione Fabio vince 100mila euro: l'emozione di Samira Lui e Gerry Scotti - "Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci, nel dirvi che hai vinto 100mila euro ! Da msn.com