La rossa Emilia ferma i pro vita e aiuta gli Lgbt

22 set 2025

In Emilia bandite le veglie anti aborto davanti alle cliniche. La fede invece è tollerata al festival arcobaleno, patrocinato dalla giunta, che ospita la pastora valdese pro queer. 🔗 Leggi su Laverita.info

