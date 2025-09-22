La rossa Emilia ferma i pro vita e aiuta gli Lgbt

In Emilia bandite le veglie anti aborto davanti alle cliniche. La fede invece è tollerata al festival arcobaleno, patrocinato dalla giunta, che ospita la pastora valdese pro queer. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La rossa Emilia ferma i pro vita e aiuta gli Lgbt

In questa notizia si parla di: rossa - emilia

L'evento informativo, promosso dal Servizio Sanitario regionale, Ausl di Reggio Emilia e Croce Rossa, si svolgerà sabato 20 settembre in piazza Mazzini, dalle 9:30 alle 12:30 - facebook.com Vai su Facebook

Bollino rosso in Italia, dov’è vietato lavorare in queste Regioni: ordinanze anti-caldo; Ciclone Boris non si ferma: due dispersi in Emilia-Romagna.

Meteo domani, Allerta Rossa: rischio per Fiumi e Frane in Emilia Romagna, scuole chiuse a Bologna - Romagna sta rapidamente intensificandosi, con forti e abbondanti temporali previsti per tutta la giornata di Venerdì. Scrive ilmeteo.it

In Emilia-Romagna tutti i fiumi sotto la soglia rossa - Romagna, sono ritornati sotto la soglia rossa, compreso il Lamone che nel tardo pomeriggio di ieri aveva messo in allarme soprattutto Faenza. Come scrive ansa.it