La risposta non sarà verbale | la minaccia shock di Putin al mondo intero

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito il suo impegno a sostenere la Polonia contro potenziali minacce russe, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che il suo paese è pronto a rispondere con "misure tecnico-militari" a qualsiasi minaccia, non solo con parole. Queste dichiarazioni segnano un'ulteriore escalation delle tensioni geopolitiche tra la Russia e le nazioni della NATO, in particolare quelle al confine orientale dell'Europa. La retorica di Trump, che in passato ha spesso messo in discussione l'impegno degli Stati Uniti verso la NATO, è stata interpretata come un tentativo di rassicurare gli alleati, specialmente in un momento di grande incertezza in Europa.

