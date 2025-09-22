La risposta non sarà verbale | la minaccia shock di Putin al mondo intero
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito il suo impegno a sostenere la Polonia contro potenziali minacce russe, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che il suo paese è pronto a rispondere con “misure tecnico-militari” a qualsiasi minaccia, non solo con parole. Queste dichiarazioni segnano un’ulteriore escalation delle tensioni geopolitiche tra la Russia e le nazioni della NATO, in particolare quelle al confine orientale dell’Europa. La retorica di Trump, che in passato ha spesso messo in discussione l’impegno degli Stati Uniti verso la NATO, è stata interpretata come un tentativo di rassicurare gli alleati, specialmente in un momento di grande incertezza in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: risposta - verbale
Ucraina, Putin: "La Russia può rispondere a qualsiasi minaccia, la risposta non sarà verbale"
#laCruscarisponde: La forma verbale "fa" in locuzioni avverbiali come "venti anni fa" Diversi lettori chiedono se sia corretto usare espressioni come “Fanno venti anni” o “Fa venti anni” anziché “Venti anni fa”. […] Alla base delle locuzioni avverbiali con fa c’è un - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina Putin | La Russia può rispondere a qualsiasi minaccia la risposta non sarà verbale.