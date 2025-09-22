La risposta del sindaco di Corleone all’intervista di Riina junior Martedì faremo il nostro podcast in piazza per ribadire il no alla mafia

Secoloditalia.it | 22 set 2025

«Quella è un’intervista grave e pericolosa, da non sottovalutare»: Walter Rà, giovane sindaco di Corleone, eletto con Fratelli d’Italia, è tra gli amministratori locali più colpiti dall’intervista di Riina junior e al Secolo d’Italia denuncia la gravità e lancia l’allarme. Cosa ha pensato quando ha saputo del podcast? Leggi anche "Ho sofferto come i bambini di Gaza": tutti contro l'incredibile intervista a Riina junior. FdI: cancellate quel podcast (video). Palermo ricorda il sacrificio del generale Dalla Chiesa. Meloni: "un uomo di Stato coraggioso e di profonda integrità morale". «Che non era un’intervista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

