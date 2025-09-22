La rinascita possibile della costa

La Regione Lazio ha presentato il Piano per la difesa integrata della costa del Lazio. Finalmente uno strumento unico, che guarda al litorale come un unico ecosistema e non come una serie di criticità distinte dalle delimitazioni di territori comunali. L’analisi sul litorale di Fiumicino, 22 chilometri circa di costa, ha mostrato negli anni una perdita di superficie sabbiosa (e quindi di avanzamento del mare) di oltre 10 ettari; per capirci, abbiamo perso negli anni la superficie di 15 campi da calcio. Tra i diversi interventi previsti nel prossimo triennio, c’è quello del ripascimento, con il riposizionamento a terra di sabbia prelevata dal mare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it