La rinascita possibile della costa
La Regione Lazio ha presentato il Piano per la difesa integrata della costa del Lazio. Finalmente uno strumento unico, che guarda al litorale come un unico ecosistema e non come una serie di criticità distinte dalle delimitazioni di territori comunali. L’analisi sul litorale di Fiumicino, 22 chilometri circa di costa, ha mostrato negli anni una perdita di superficie sabbiosa (e quindi di avanzamento del mare) di oltre 10 ettari; per capirci, abbiamo perso negli anni la superficie di 15 campi da calcio. Tra i diversi interventi previsti nel prossimo triennio, c’è quello del ripascimento, con il riposizionamento a terra di sabbia prelevata dal mare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: rinascita - possibile
Daredevil: Rinascita – Stagione 2, Hunter Doohan commenta un possibile ritorno di Muse
Chicago Fire: aggiornamenti sulla possibile rinascita di Dawson nella stagione 14
Francesco e Sasà, due mondi opposti che si incontrano a Reggio Calabria: tra ironia, emozioni e nuove possibilità, il racconto di una rinascita possibile Link https://www.calabrianews24.com/news/361309310470/tutto-a-posto-su-rai-1-una-commedia-che-racc - facebook.com Vai su Facebook
LockBit 5.0: segnali concreti di una possibile rinascita? Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/lockbit-5-0-segnali-concreti-di-una-possibile-rinascita/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cybercrime #cybersecurity #technology #news - X Vai su X
La rinascita (possibile) della costa; Museo 11 settembre: cosa vedere al 9/11 Memorial Museum di New York; Card. Gambetti, 'in mezzo alle ombre è possibile rinascere'.