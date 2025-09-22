La ricetta della felicità quando inizia e dove vedere la fiction con Cristiana Capotondi

Nuovo appuntamento con la fiction targata Rai: da giovedì 25 settembre arriva La ricetta della felicità, un serial in quattro puntate con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Al centro della storia, la vicenda di Marta (Capotondi), una donna alle prese con verità difficili, e il suo incontro con Susanna (Mascino), apparentemente molto distante da lei. L’amicizia tra le due, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, cambierà per sempre la vita di entrambe. Di cosa parla La ricetta della felicità. Al centro della trama de La ricetta della felicità c’è la storia della milanese Marta Rampini ( Cristiana Capotondi ), una donna che sembra avere avuto tutto dalla vita: salute, richezza e, soprattutto, una famiglia meravigliosa formata dal marito Enrico (Flavio Parenti), broker finanziario di successo e compagno amorevole, e dalla figlia Greta (Nicky Passerella), giovane, bella, piena di energia. 🔗 Leggi su Dilei.it

