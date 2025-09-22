La ricetta della felicità | la nostra intervista alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

A partire dal 25 ottobre arriva su Rai 1 La ricetta della felicità, una miniserie feel good diretta da Giacomo Campiotti e con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Volentieri le abbiamo intervistate, parlando dei temi che verranno affrontati in 4 serate. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La ricetta della felicità: la nostra intervista alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

In questa notizia si parla di: ricetta - felicit

Dal 25 settembre sarà su Rai 1 nella serie “La ricetta della felicità”. Poi il ritorno a teatro. “Il cinema? La commedia mi piace, ma sento che mi manca qualcosa” - facebook.com Vai su Facebook

La ricetta della felicità: la nostra intervista alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino - A partire dal 25 ottobre arriva su Rai 1 La ricetta della felicità, una miniserie feel good diretta da Giacomo Campiotti e con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Scrive comingsoon.it