La ricetta della felicità | la nostra intervista alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Comingsoon.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 25 ottobre arriva su Rai 1 La ricetta della felicità, una miniserie feel good diretta da Giacomo Campiotti e con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Volentieri le abbiamo intervistate, parlando dei temi che verranno affrontati in 4 serate. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la ricetta della felicit224 la nostra intervista alle protagoniste cristiana capotondi e lucia mascino

© Comingsoon.it - La ricetta della felicità: la nostra intervista alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

In questa notizia si parla di: ricetta - felicit

ricetta felicit224 nostra intervistaLa ricetta della felicità: la nostra intervista alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino - A partire dal 25 ottobre arriva su Rai 1 La ricetta della felicità, una miniserie feel good diretta da Giacomo Campiotti e con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Ricetta Felicit224 Nostra Intervista