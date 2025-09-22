La Regione Puglia annuncia | Borse di studio per studenti palestinesi residenti nella Striscia di Gaza

La Regione Puglia annuncia la messa a disposizione di cinque borse di studio, del valore di € 30.000 euro ciascuna, dedicate a studentesse e studenti palestinesi residenti nella Striscia di Gaza, per la frequenza di corsi di laurea triennali presso le università pugliesi. L’iniziativa rappresenta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: regione - puglia

Puglia, Emiliano: “Pil regione cresciuta il doppio di quello nazionale”

Puglia, Rogate (Refe): “Regione supera valori media nazionale su tanti fenomeni”

Puglia, Zampano (Regione): “Ultima legislatura portato passi in avanti in innovazione”

La regione Puglia si prepara a un’importante campagna di reclutamento nel settore sanitario, con la pubblicazione dei bandi per concorsi che metteranno a disposizione ben 3.000 posti a tempo indeterminato tra infermieri e operatori socio sanitari (OSS). I ba - facebook.com Vai su Facebook

Emiliano e Leo: Da Regione Puglia cinque borse di studio per studenti palestinesi residenti nella Striscia di Gaza; Diritto allo Sport: la Regione Puglia annuncia i voucher per minori e atleti con disabilità; Antonio Decaro chiede scusa e annuncia: Mi candido a presidente della Regione Puglia.

Regione Puglia: cinque borse di studio per studenti palestinesi della Striscia di Gaza - Le borse di studio copriranno le spese di iscrizione, vitto, alloggio e altre necessità legate alla permanenza in Puglia, garantendo così un sostegno completo ai beneficiari. Scrive giornaledipuglia.com

Protestano gli studenti universitari per i "tagli" alle borse di studio - Il nuovo bando Adisu, l'agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, "danneggia gli studenti", così come "l'innalzamento arbitrario e ingiustificato delle trattenute, di ... Segnala rainews.it