La reazione di Andrea Agnelli dopo la condanna patteggiata per l'inchiesta Prisma | Io innocente

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente della Juventus ha condiviso sui social il commento all'esito della vicenda giudiziaria scaturita dalle indagini sui conti del club nel triennio 2019-2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Juventus in vendita dopo la presidenza di Andrea Agnelli? La reazione di Exor e del titolo quotato in Borsa; La Juve festeggia il compleanno di Andrea Agnelli con un post: la reazione dei tifosi è inaspettata

reazione andrea agnelli dopoPlusvalenze Juve, parla Agnelli: "Decisione sofferta ma giusta. Amore per la Juve resta immutato" - La reazione dell'ex presidente bianconero dopo la decisione del Gup di Roma su lui stesso, Nedved, Paratici e Arrivabene ... Scrive tuttosport.com

reazione andrea agnelli dopoAgnelli dopo il patteggiamento per l’inchiesta Prisma: «Decisione sofferta ma opportuna, capitolo molto gravoso. Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato» - Agnelli, ex presidente della Juventus, ha pronunciato queste parole dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma è stato accolto Dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma (pena sospesa di ... Riporta juventusnews24.com

