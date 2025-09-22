La reazione di Andrea Agnelli dopo la condanna patteggiata per l'inchiesta Prisma | Io innocente

L'ex presidente della Juventus ha condiviso sui social il commento all'esito della vicenda giudiziaria scaturita dalle indagini sui conti del club nel triennio 2019-2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: reazione - andrea

Garlasco, cosa è successo nell'incidente probatorio: la reazione di Andrea Sempio, la nuova accusa ad Alberto Stasi e i dati grezzi sulle unghie di Chiara Poggi

Strage di Corinaldo, la reazione del padre della 14enne morta dopo la cattura di Andrea Cavallari: "Idiota"

Il delitto di Garlasco e la reazione dell'avvocata di Andrea Sempio sull'impronta 33 "intrisa di sangue"

Dopo le parole di Andrea Marinelli che ha commentato la vicenda del trono di Rosario Guglielmi, saltato per colpa della rivelazione di Lucia Ilardo. Arriva la reazione di lei, che con un commento avrebbe smascherato il suo ex tentatore sostenendo di aver sco - facebook.com Vai su Facebook

bella reazione del pubblico di Misano alla caduta di Marc. #SanMarinoGP #MotoGP #Marquez - X Vai su X

Juventus in vendita dopo la presidenza di Andrea Agnelli? La reazione di Exor e del titolo quotato in Borsa; La Juve festeggia il compleanno di Andrea Agnelli con un post: la reazione dei tifosi è inaspettata; Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri esultano insieme a cena...Ma questa volta non c'entra la Juve.

Plusvalenze Juve, parla Agnelli: "Decisione sofferta ma giusta. Amore per la Juve resta immutato" - La reazione dell'ex presidente bianconero dopo la decisione del Gup di Roma su lui stesso, Nedved, Paratici e Arrivabene ... Scrive tuttosport.com

Agnelli dopo il patteggiamento per l’inchiesta Prisma: «Decisione sofferta ma opportuna, capitolo molto gravoso. Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato» - Agnelli, ex presidente della Juventus, ha pronunciato queste parole dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma è stato accolto Dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma (pena sospesa di ... Riporta juventusnews24.com